Провал на дороге в Рязани устранили спустя месяц

«Обвалившийся колодец восстановили», — написали в мэрии. Речь идет о колодце, который провалился под тяжестью фуры 20 марта на улице 1-я Линия.

Провал на дороге в Горроще устранили спустя месяц. Об окончании работ сообщила горадминистрация в соцсетях 17 апреля.

Рязанцы сообщали о состоянии провала спустя неделю после случившегося — его не отремонтировали.