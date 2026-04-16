Рязанские фермы увеличили производство молока на 4,8%, мяса — на 6,1%, яиц — на 6% в первом квартале 2026 года

Отмечается, что молоко дают новые комплексы в Спасском и Касимовском округах, мясо — свиноводческие комплексы в Кораблинском и Ряжском. Рекорды по яйцам обеспечивает компания «Окское», которая расширяет производство в Рязанском и строит новые птичники в Александро-Невском округе.

В первом квартале 2026 года хозяйства всех категорий в Рязанской области произвели 170 тыс. тонн молока (+4,8%), 38,4 тыс. тонн мяса (+6,1%) и 385 млн яиц (+6%). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Отмечается, что молоко дают новые комплексы в Спасском и Касимовском округах, мясо — свиноводческие комплексы в Кораблинском и Ряжском. Рекорды по яйцам обеспечивает компания «Окское», которая расширяет производство в Рязанском и строит новые птичники в Александро-Невском округе.

В 2025 году в регионе уже получили рекордные за 30 лет объемы молока, мяса и яиц.