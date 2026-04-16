Над Рязанью запечатлели «дьявольские» облака
Асператусы заметили водители утром в четверг, 16 апреля, в небе над Солотчинским мостом. Справка: Асператус — редкий тип облаков. Имеет выраженные волнистые структуры в нижней части. В народе облака называют «дьявольскими» из-за устрашающего вида.
Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
