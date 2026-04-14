Шесть рязанских проектов победили во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов

Губернатор региона Павел Малков рассказал, что шесть проектов из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди них — «Мелодия старого города» в Касимове, «Открывая просторы» в Скопине, «Индустриальный парк «ПодЗавод» в Сасове, «Отражение реки» в Новомичуринске, «На пути к истоку» в Шацке и «Пешеходная тропа «Поступь времен» в Михайлове.

