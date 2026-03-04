В России разработали прибор для контроля глюкозы без уколов

В Новосибирском государственном техническом университете разработали прибор для измерения уровня глюкозы без прокола кожи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Устройство представляет собой графеновый сенсор с измерительной схемой и микроконтроллером. Датчик крепится к коже — его наклеивают на спину — и через несколько минут он определяет уровень сахара по потовым выделениям.

В университете отмечают, что для пациентов с диабетом регулярные проколы пальцев — болезненная и затратная процедура. Кроме дискомфорта, частые уколы могут приводить к огрубению кожи и риску инфицирования, а расходы на тест-полоски и ланцеты становятся ощутимыми. Из-за этого некоторые пациенты реже проводят измерения, что осложняет контроль заболевания.

По словам разработчика Александра Каштанова, одним из главных преимуществ стала универсальность программы и особый алгоритм калибровки. Программное обеспечение уже получило свидетельство о государственной регистрации.

Сейчас устройство находится в стадии сборки. Полнофункциональный образец планируют изготовить в течение восьми месяцев.