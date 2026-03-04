«Новые люди» анонсировали создание молодежного движения в Рязанской области

Партия «Новые люди» анонсировала запуск молодежного движения «Новые». О том, что «молодёжка» будет запущена во всех регионах, в том числе в Рязанской области, объявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рамках большого молодежного форума.

«Знаете, интересная мысль сегодня прозвучала на нашем форуме — обычно в свой день рождения становятся старше, а мы — стали моложе, создавая сегодня молодежное движение „Новые“. Именно молодежь задает темп изменений — в политике, общественной жизни, медиа, спорте и бизнесе. Мы делаем ставку на развитие школьников и студентов, создаем для них социальные лифты и понятные траектории роста», — сказал Алексей Нечаев.

В партии отметили, что уже с момента образования — марта 2020-го — 500 тысяч молодых людей приняли участие в партийных проектах от социальных до экологических направлений, проявляя инициативу и развивая свои навыки.

Информацию о старте молодежного движения в Рязанской области подтвердили в региональном штабе, отметив, участники «молодёжки» получат инструменты для реализации собственных идей и реальную возможность влиять на будущее своего региона и страны в целом.

«Запуск направления по работе с молодёжью — новый виток для развития и нашего штаба, так как привлечение и включение в деятельность ребят поможет понять, что интересно молодежи. Также будем создавать новые проекты в Рязани для ребят и непосредственно с их участием. Ведь поддержка старт-апов и различных студенческих проектов всегда были приоритетами для нас», — отметила заместитель руководителя партии «Новые люди» в Рязанской области Алёна Куранова.