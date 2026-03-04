Уроженца Рязанской области Николая Булаева переназначили членом ЦИК РФ

На заседании Совета Федерации переназначили Николая Булаева членом Центральной избирательной палаты РФ. Об этом сообщил ТАСС. Отмечается, что дата заседания — 4 марта.

Николай Булаев — уроженец Рязанской области. Он начал свою карьеру школьным учителем и со временем стал руководителем Федерального агентства по образованию. Четыре срока подряд представлял интересы жителей в Госдуме. В 2015 году стал сенатором РФ от регионального парламента. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Центральной избирательной комиссии России. В октябре 2023 года Николай Булаев получил звание Почетного гражданина Рязанской области за большой вклад в развитие региона и активную деятельность.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.