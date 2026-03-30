В Рязанской области активизировались клещи
Местный житель рассказал, что достаточно провести на улице 10 минут, чтобы паразиты оказались в доме. Он отметил, что некоторые виды клещей переносят опасные заболевания, которые могут привести к летальному исходу. Жительница Скопина добавила, что территории до сих пор не обработаны от паукообразных.
С наступлением весны жители Скопинского округа столкнулись с нашествием клещей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный».
