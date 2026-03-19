Рязанским родителям детей с инвалидностью напомнили о мерах поддержки

Социальный фонд России предоставляет поддержку семьям с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Родителям, усыновителям, опекунам и другим трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за такими детьми, положена ежемесячная выплата. Также один из родителей может оформить четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц для ухода за ребенком — для этого нужно подать письменное заявление.

Средства маткапитала можно направить на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Кроме того, дети с инвалидностью обеспечиваются санаторно-курортным лечением по линии набора социальных услуг. Технические средства реабилитации, указанные в индивидуальной программе, можно приобрести с помощью электронного сертификата СФР.