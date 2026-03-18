Жители Касимова устроили «стихийную» свалку прямо на дороге
В Касимове неизвестные устроили стихийную свалку на перекрестке улиц Свердлова и Дзержинского. Как сообщили в администрации Касимовского муниципального округа, на этом месте нет контейнеров для мусора, однако горожане все равно выбрасывали там пакеты с отходами.
Видео с нарушением уже передали в полицию. Тем, кто устроил свалку, может грозить штраф по статье 8.2 КоАП РФ.
В администрации напомнили, что в обычные контейнеры можно выбрасывать только мелкий бытовой мусор. Для строительных отходов, веток и старой мебели на площадках предусмотрены специальные отсеки.
Фото: администрация Касимовского муниципального округа.