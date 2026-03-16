В Госдуме рассмотрят новые меры по ужесточению миграционной политики

Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости. Документы предполагают внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также в Налоговый кодекс РФ.

Согласно инициативе, трудовые мигранты должны будут платить фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за членов семьи, которые находятся в России на их иждивении.

Также предлагается установить, что срок пребывания мигранта и его семьи в стране будет зависеть от срока трудового договора. При этом дети иностранцев, достигшие 18 лет, должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если у них нет других законных оснований для проживания.

Кроме того, патент или разрешение на работу могут аннулировать, если отсутствуют данные о доходах мигранта или если его доходы ниже установленного уровня — прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента на него и членов семьи.

Законопроекты также ужесточают условия для иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство. Документы могут не выдать или аннулировать, если человек работал менее десяти месяцев в течение года.