РБК: участникам СВО с судимостью предложили добровольную программу адаптации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минюста о праве на добровольную пробацию для бывших заключенных, участвовавших в военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в комиссии.

Законопроект предполагает расширение норм закона о пробации. Предлагается распространить механизм ресоциализации и социальной адаптации на граждан, которые ранее были осуждены, а затем были призваны на военную службу в период мобилизации или заключили контракт. Применяться эти меры будут после их увольнения со службы.

Пробация будет предоставляться на добровольной основе. Для участия необходимо подать заявление — это сможет сделать сам человек или его законный представитель. Поддержка будет доступна тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи с возвращением к гражданской жизни.

При этом МВД предлагало расширить действие пробации и сделать ее обязательной на три года для некоторых категорий бывших военных с криминальным прошлым. Однако Минюст не поддержал эту идею, указав, что обязательность противоречит основному принципу пробации — добровольности.