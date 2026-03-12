В Рязанской области создали «Многодетную губернию»

В Рязанской области создали «Многодетную губернию». Об этом сообщает региональное минкультуры. Участниками общественной организации являются многодетные родители, однако вступить в нее могут и те, у кого один, два ребенка или еще нет детей. В планах организации -создание в муниципалитетах Советов многодетных в муниципалитетах. Организация займется укреплением институтов семьи, материнства, отцовства и детства, российских семейных ценностей, повышением престижа многодетности. Фото: министерство культуры Рязанской области