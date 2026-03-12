В Рязанской области привлекли в ответственности два коммунальных предприятия

Госжилинспекция Рязанской области приняла меры в отношении коммунальных предприятий и управляющих компаний, нарушивших нормативы обеспечения жителей коммунальными услугами. В частности, МКП «Водосток» привлекли к административной ответственности за недостаточное водоснабжение жителей улиц Урицкого и Рабочий посёлок в Спасском районе. Кроме того, ТСЖ «Вышгородское» также понесло наказание за ненадлежащее содержание крыш многоквартирных домов на улице Школьная в селе Вышгород. В результате проверки прокуратуры выявлены свисающие снежные навесы, наледь и сосульки.