В Geely опровергли сообщения о прекращении продаж кроссовера Okavango в России
Отмечается, что поставки и реализация семиместного кроссовера продолжаются. По данным ТАСС, на официальном сайте в России модель Okavango по-прежнему представлена в каталоге. Ранее СМИ писали, что компания перестанет продавать кроссовер на российском рынке.
