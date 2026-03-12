В Geely опровергли сообщения о прекращении продаж кроссовера Okavango в России

Отмечается, что поставки и реализация семиместного кроссовера продолжаются. По данным ТАСС, на официальном сайте в России модель Okavango по-прежнему представлена в каталоге. Ранее СМИ писали, что компания перестанет продавать кроссовер на российском рынке.