Рязанцы обратились к Росавтодору из-за плохой дороги

Местные жители назвали покрытие на участке трассы М-5 от Рязани до Шилова «катастрофой». «Такой катастрофы еще не наблюдалось на этом участке дороги! Ямами усеяна вся протяженность! На обочинах поврежденные машины, водители меняют колеса! Обходится пока только потерями колес, а не жизнями! Неужели всем настолько все равно?» — написали в посте.