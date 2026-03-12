Прокуратура добилась организации парковки для инвалидов у медучреждения в Рязани

В прокуратуру Октябрьского района Рязани поступило коллективное обращение родителей детей-инвалидов. Они рассказали, что около лечебного учреждения нет парковочных мест для маломобильных групп населения. Прокуратура провела проверку. Установлено, что парковочные места для инвалидов, в том числе несовершеннолетних, передвигающихся в кресле-коляске, и их сопровождающих расположены на расстоянии более 50 метров от входа в организацию. При этом отсутствуют соответствующие дорожные знаки. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

