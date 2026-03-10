Россиянам рассказали, когда ждать снижение цен на яйца

Цены на куриные яйца в России будут расти минимум до середины апреля из-за сезонного снижения предложения в первом квартале, сообщает «Парламентская газета». На 2 марта средняя цена десятка составила 106 рублей, что на 14,1% выше декабрьской отметки 2025 года, а в феврале рост достиг 12,5%. Хотя производство яиц в 2025 году увеличилось на 4,3% и составило 48,6 млрд штук, дефицита не ожидается. Птицефабрики работают в штатном режиме и удовлетворяют спрос внутри страны. Тем не менее, сезонное укрепление цен сохранится до середины апреля, после чего цены могут начать снижаться с ростом предложения.

Цены на куриные яйца в России будут продолжать расти как минимум до середины апреля, согласно прогнозам экспертов. Основной причиной увеличения цен является сезонное снижение предложения в первом квартале, сообщает «Парламентская газета».

По данным Росстата, на 2 марта средняя розничная цена десятка куриных яиц составила 106 рублей, что на 14,1% больше по сравнению с декабрем 2025 года. В феврале цены выросли на 12,5%. Эксперты отмечают, что в начале года традиционно наблюдается снижение производства яиц, приводящего к росту цен. Однако в Минсельхозе подчеркивают, что птицефабрики увеличивают выпуск продукции: в 2025 году было произведено 48,6 млрд яиц, что на 4,3% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на положительную динамику производства, предпосылок для быстрого снижения цен пока нет. Ожидается, что сезонное укрепление цен продлится до середины апреля, после чего стоимость начнет корректироваться вниз на фоне увеличения предложения.

Сравнивая текущие цены с прошлыми годами, ситуация выглядит менее тревожно: на 2 марта 2025 года десяток яиц стоил 114,1 рубля, а в 2024-м — 128,3 рубля.

В отрасли уверяют, что дефицита не будет: птицеводческие предприятия работают в штатном режиме и полностью удовлетворяют внутренние потребности страны. Варианты заголовков:1. «Цены на яйца в России продолжат расти до середины апреля"2. «Эксперты прогнозируют рост цен на куриные яйца в первом квартале"3. «Яйца подорожают: средняя цена достигла 106 рублей за десяток"4. «Сезонный рост цен на яйца: когда ждать снижения?"5. «Минсельхоз уверяет: дефицита яиц не будет, несмотря на рост цен»