«Финуслуги»: ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14%. Последний раз такой уровень фиксировали более двух лет назад. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные индекса «Финуслуг».

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14%. Последний раз такой уровень фиксировали более двух лет назад. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные индекса «Финуслуг».

По состоянию на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99%. Ниже отметки в 14% показатель опустился впервые с середины декабря 2023 года.

Доходность депозитов на срок до шести месяцев также снизилась — до 13,75%. Ставки по годовым вкладам опустились до 12,67%. Оба показателя сейчас находятся на минимальном уровне с середины декабря 2023 года.

Как отмечает агентство, снижение ставок происходит на фоне решений Центробанка. В феврале регулятор в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15,5% годовых.