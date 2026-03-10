Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.21 / 79.30 10/03 12:20
Нал. EUR 92.02 / 92.47 10/03 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 311
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 175
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
786
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
До 30 марта рязанцы из малых сел смогут заявить о необходимости интернета
Минцифры России начало исследование о востребованности домашнего интернета в небольших населенных пунктах с населением до 1000 человек из двух списков Рязанской области. Такая мера направлена на оценку интереса и разработку плана расширения интернет-доступа. Опрос включает регистрацию на Платформе обратной связи через «Госуслуги», выбор населенного пункта и подтверждение желания заключить договор с провайдером. Участие не обязывает к подаче заявки на подключение.

До 30 марта рязанцы из малых сел смогут заявить о необходимости интернета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сараевского округа.

Минцифры России начало исследование о востребованности домашнего интернета в небольших населенных пунктах с населением до 1000 человек из двух списков Рязанской области. Такая мера направлена на оценку интереса и разработку плана расширения интернет-доступа. Опрос включает регистрацию на Платформе обратной связи через «Госуслуги», выбор населенного пункта и подтверждение желания заключить договор с провайдером. Участие не обязывает к подаче заявки на подключение.