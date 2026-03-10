До 30 марта рязанцы из малых сел смогут заявить о необходимости интернета

Минцифры России начало исследование о востребованности домашнего интернета в небольших населенных пунктах с населением до 1000 человек из двух списков Рязанской области. Такая мера направлена на оценку интереса и разработку плана расширения интернет-доступа. Опрос включает регистрацию на Платформе обратной связи через «Госуслуги», выбор населенного пункта и подтверждение желания заключить договор с провайдером. Участие не обязывает к подаче заявки на подключение.

До 30 марта рязанцы из малых сел смогут заявить о необходимости интернета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сараевского округа.

Минцифры России начало исследование о востребованности домашнего интернета в небольших населенных пунктах с населением до 1000 человек из двух списков Рязанской области. Такая мера направлена на оценку интереса и разработку плана расширения интернет-доступа. Опрос включает регистрацию на Платформе обратной связи через «Госуслуги», выбор населенного пункта и подтверждение желания заключить договор с провайдером. Участие не обязывает к подаче заявки на подключение.