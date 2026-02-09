За неделю в травмпункт БСМП попали 559 рязанцев

За прошедшую неделю, с 2 по 8 февраля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 559 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

161 человек обратился за помощью с переломами, 196 — с ушибами, 112 — с растяжениями, 30 — с ранами.

В публикации напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.