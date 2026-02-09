Вход в Discord сделают по паспорту

Отмечается, что Discord введет обязательную верификацию пользователей с марта 2026 года через скан лица или удостоверение личности. Все аккаунты до подтверждения будут иметь статус «подходящих для подростков», что ограничит доступ к серверам с возрастными ограничениями и автоматически отфильтрует сообщения от незнакомцев. Ранее Роскомнадзор заблокировал Discord в России за отказ удалить противоправный контент.