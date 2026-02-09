Ветерану Великой Отечественной войны из Рязани исполнился 101 год

9 февраля Клавдии Беликовой исполнилось 101 год. Её поздравила начальник управления общественных отношений Мария Бобкова, вручив письмо от президента РФ, подарок и цветы. клавдия Васильевна начала работать в 16 лет. Во время войны она копала окопы и работала в колхозе, а после войны трудилась на почте и маляром на Рязанском картонно-рубероидном заводе. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».