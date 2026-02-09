В Рязанской области поймали 5 пьяных водителей за выходные

Всего за выходные в регионе зафиксировали 858 нарушений ПДД. 5 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения, еще 7 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 4 водителя сели за руль в состоянии опьянения повторно. Помимо этого, выявлено 9 нарушений, совершенных пешеходами. 13 автолюбителей управляли транспортным средством без «прав». Также выявлены 20 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 80 нарушений, связанных с тонировкой авто. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В Рязанской области поймали 5 пьяных водителей за выходные. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

