В Рязани из-за холода в поликлинике младенцам не снимают куртки внутри

В Рязани из-за холода в поликлинике № 1 на улице Дзержинского младенцам не снимают куртки внутри. Комментарий об этом опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.
Рязанка рассказала, что посетила поликлинику в «День здорового ребенка», там было холодно.
«Была в диком ужасе от того, что в больнице ужасно холодно, родители грудных детей вынуждены держать малышей в зимних костюмах», — написала девушка.
В региональном минздраве пояснили, что отделение поликлиники находится на первом этаже жилого здания, там установлено центральное теплоснабжение.
В ответе подчеркнули, что руководство лечебного учреждения уже направило письмо в Государственную жилищную инспекцию.
«Надеемся, что в скором времени вопрос решат», — написали в министерстве.