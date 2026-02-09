В Рязани едва не перевернулся грузовик

Инцидент произошел в понедельник, 9 февраля. На кадрах видно, как грузовик застрял на обочине. Очевидцы связали происшествие с нечищенными дорогами. «Дороги не чистят вообще. Вот настолько, что бедолага перевернулась», — написали в посте.