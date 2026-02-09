В России впервые оштрафовали за лайки

В России впервые оштрафовали за лайки. Об этом сообщает «Лента. ру».

По данным издания, пенсионер из Украины, проживающий в Мурманской области, лайкал видео иноагентов на YouTube. Один из роликов, который лайкнул пенсионер, касается теракта в Москве, в ходе которого был убит начальник войск РХБЗ Кириллов.

Мужчина признал вину. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.