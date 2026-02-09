В Пронске задержали мужчину за кражу смартфона во время застолья

В поселке Пронск полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области. По данным следствия, 44-летняя жительница Новомичуринска пригласила знакомого на застолье. Под утро мужчина попросил телефон, чтобы позвонить другу, и пропал вместе с устройством.

В поселке Пронск полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

По данным следствия, 44-летняя жительница Новомичуринска пригласила знакомого на застолье. Под утро мужчина попросил телефон, чтобы позвонить другу, и пропал вместе с устройством. Полицейские по описанию задержали злоумышленника в одном из дворов и изъяли смартфон.

Ранее мужчина был судим за хищения и незаконный оборот наркотиков. По предварительной информации, он рассчитывал продать похищенное, чтобы купить запрещенные препараты.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.