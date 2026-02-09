В Госдуме предложили маркировать алкоголь изображениями о вреде спиртного
Предлагается внести изменения в статью 11 ФЗ о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, добавив изображения последствий злоупотребления алкоголем. Это может помочь беременным, подросткам и эпизодическим потребителям снизить дозы спиртного или вовсе отказаться от алкоголя. Отмечается, что законопроект не ограничивает свободу выбора, предоставляя людям инструмент для осознанных решений.
Депутаты Госдумы предложили наносить на упаковки алкоголя изображения последствий чрезмерного употребления для его снижения. Об этом сообщило издание ТАСС.
Предлагается внести изменения в статью 11 ФЗ о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, добавив изображения последствий злоупотребления алкоголем. Это может помочь беременным, подросткам и эпизодическим потребителям снизить дозы спиртного или вовсе отказаться от алкоголя.
Отмечается, что законопроект не ограничивает свободу выбора, предоставляя людям инструмент для осознанных решений.