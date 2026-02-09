В ДС «Олимпийский» стартует домашняя серия чемпионата России по хоккею ВХЛ

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. На днях рязанские хоккеисты вернулись с выезда, где одержали победу в 2 матчах и привезли домой 4 очка. Об этом сообщили в пресс-службе дворца спорта. Благодаря успешному выступлению команда закрепилась в топ-10 турнирной таблицы регулярного чемпионата. Рязанцы сумели превзойти в мастерстве «ЦСК ВВС» из Самары и «Челны» из города Набережные Челны.

Теперь «десантникам» предстоит провести продолжительную домашнюю серию из 6 матчей, в которых им очень нужна поддержка болельщиков.

10 февраля, во вторник, в 19:00 рязанцы сразятся с командой «Дизель» из Пензы. 12 февраля, в четверг, соперниками наших хоккеистов станут спортсмены команды «Кристалл» из Саратова, матч начнётся в 19:00.

На следующей неделе рязанские спортсмены проведут 4 игры во Дворце спорта «Олимпийский»:

16 февраля в 19:00: «Рязань-ВДВ» — «Ижсталь» (г. Ижевск)

18 февраля в 19:00: «Рязань-ВДВ» — «Торос» (г. Нефтекамск)

20 февраля в 19:00: «Рязань-ВДВ» — «Молот» (г. Пермь)

22 февраля в 17:00: «Рязань-ВДВ» — «Олимпия» (г. Кирово-Чепецк)