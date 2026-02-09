У подростка в рязанском ТЦ застряла нога в эскалаторе
В ТЦ «Премьер» у подростка застряла нога в эскалаторе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам очевидцев, это могло произойти после конфликта с охранником. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавшем уточняется.
Фото: «Топор. Рязань».