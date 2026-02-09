Рязань
Рязанские кулинары начали готовить блюда из древнего вида пшеницы
Рязанские кулинары начали готовить блюда из однозернянки. «Недавно мы познакомились с таким продуктом, как однозернянка. По сути это пшеница, только самая первая, если верить легендам, в мире появилась… Она интересная, она более мелкая. В этом году мы однозернянку готовили в рамках фестиваля 5 января на Лыбедском бульваре (город Рязань — ред.)," - отметил Кирилин. По его словам, вкус древней пшеницы напоминает дикий рис.

Рязанские кулинары начали готовить блюда из однозернянки. Об этом рассказал РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.

«Недавно мы познакомились с таким продуктом, как однозернянка. По сути это пшеница, только самая первая, если верить легендам, в мире появилась… Она интересная, она более мелкая. В этом году мы однозернянку готовили в рамках фестиваля 5 января на Лыбедском бульваре (город Рязань — ред.) на большой сковороде. Три тысячи порций приготовили, горожане оценили высоко», — отметил Кирилин.

По его словам, вкус древней пшеницы напоминает дикий рис. На фестивале «Кухня Рязанского края» в мае несколько ресторанов Рязани приготовят блюда из этой пшеницы.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.