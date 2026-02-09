Рязанская область заняла 24-е место в рейтинге вкладов населения на начало года
Рязанская область заняла 24-е место в рейтинге вкладов населения на начало 2026 года. Информацию предоставил портал РИА Новости.
По данным исследования, объем вкладов на душу населения в регионе составляет 399,1 тысячи рублей, что на 21,8% больше по сравнению с 2025 годом. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам равно 7,5, то есть столько месяцев можно прожить на вклад при потере дохода.
Исследование учитывает вклады (депозиты) и другие привлечённые средства физических лиц, включая счета эскроу.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ, в то время как последние места заняли Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан