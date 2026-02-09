Рязанская область вошла в топ самых быстрорастущих регионов по бронированиям отелей весной

По данным «Яндекс Путешествий», Рязанская область вошла в число самых быстрорастущих регионов России по бронированиям отелей и апартаментов на весенний период (март-май). Прирост составляет 33%.