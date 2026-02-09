Рязань снова встала в 10-балльные пробки

Вечером в понедельник, 9 февраля пробки образовались на Московское шоссе, Северной окружной, Солотчинском шоссе, Михайловском, Муромском, Касимовском шоссе. Заторы фиксируют на улицах Крупской, Есенина, Новой, Большой, Зубковой, Гагарина, а также в центре города.