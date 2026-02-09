Reuters: США и Украина планируют достичь мирного соглашения к марту 2026 года

США и Украина нацелены на достижение мирного соглашения к марту 2026 года, с проведением выборов в мае. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что прежде чем любое мирное соглашение будет утверждено, оно будет вынесено на референдум среди украинских избирателей.

Тем не менее, сроки могут измениться из-за разногласий по вопросам территорий и статуса Запорожской атомной электростанции. Кроме того, возникают вопросы относительно последствий энергетической паузы в военных действиях, а также провокационных заявлений президента Зеленского о наращивании диверсий и покушении на российского генерала Алексеева.

Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной, отметив их положительную динамику и добавив, что, возможно, ситуация изменится.