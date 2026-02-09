Пять стерхов встретили зиму в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника
«Эта зима для питомника выдалась суровой. Ледяной дождь в январе повредил потолочную сетку в вольерах, затем их завалило снегом, и прогуляться на свежем воздухе у журавлей не получается», — отметили в посте. Животных развлекают играми с ветками сосны, которые журавли любят теребить и снимать с них кору.
Пять стерхов встретили зиму в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба «Окского заповедника».
«Эта зима для питомника выдалась суровой. Ледяной дождь в январе повредил потолочную сетку в вольерах, затем их завалило снегом, и прогуляться на свежем воздухе у журавлей не получается», — отметили в посте.
Животных развлекают играми с ветками сосны, которые журавли любят теребить и снимать с них кору.
Фото: пресс-служба Окского заповедника.