«Эта зима для питомника выдалась суровой. Ледяной дождь в январе повредил потолочную сетку в вольерах, затем их завалило снегом, и прогуляться на свежем воздухе у журавлей не получается», — отметили в посте. Животных развлекают играми с ветками сосны, которые журавли любят теребить и снимать с них кору.

Пять стерхов встретили зиму в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба «Окского заповедника».

Фото: пресс-служба Окского заповедника.