Песков: переговоры в Анкоридже ускорят урегулирование на Украине

Договоренности, которых Россия и США достигли на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, могут продвинуть урегулирование конфликта на Украине. Об этом передает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что после встречи стороны должны были перейти к широкому сотрудничеству, однако на практике ситуация развивается иначе.

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Этот набор пониманий и есть „дух Анкориджа“. Вдаваться в детали мы не хотим. Но очевидно, что эти понимания являются краеугольными. Именно они способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», — сказал Песков.