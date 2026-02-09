Мигранты с доходом ниже прожиточного минимума лишатся патента на работу

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которым трудовые мигранты не смогут оформить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщают материалы заседания комиссии, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, иностранные граждане, работающие в РФ, обязаны обеспечивать себя и иждивенцев доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента. Исключение предусмотрено для первичного получения патента и для работы исключительно у физических лиц для личных нужд.

Кроме того, правкомиссия одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым мигранты, работающие у физических лиц, будут обязаны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.