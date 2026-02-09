Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-8°
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.80 / 77.40 09/02 18:25
Нал. EUR 91.91 / 92.40 09/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
1 час назад
190
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 960
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 124
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мигранты с доходом ниже прожиточного минимума лишатся патента на работу
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которым трудовые мигранты не смогут оформить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщают материалы заседания комиссии, пишет ТАСС.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которым трудовые мигранты не смогут оформить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщают материалы заседания комиссии, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, иностранные граждане, работающие в РФ, обязаны обеспечивать себя и иждивенцев доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента. Исключение предусмотрено для первичного получения патента и для работы исключительно у физических лиц для личных нужд.

Кроме того, правкомиссия одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым мигранты, работающие у физических лиц, будут обязаны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.