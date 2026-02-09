Интервал движения электричек между Рязанью и Москвой сократят к 2035 году

Планируется, что электрички будут ходить раз в 20-30 минут без привязки к конкретному расписанию. Помимо этого, до 2030 года власти обещают пустить новые поезда во Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, до 2035 года — в Кострому, Тверь и Рязань.

