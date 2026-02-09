ФМБА зарегистрирует вакцину от аллергии на пыльцу березы в 2026 году

Федеральное медико-биологическое агентство планирует зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу березы в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

По ее словам, временную регистрацию препарата могут оформить уже во втором квартале, а постоянную — после завершения сезона опыления.

«Сейчас завершается набор больных для третьей фазы клинических исследований, и после сезона опыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину», — сказала Скворцова.

Третья фаза клинических испытаний стартовала в конце ноября 2025 года. Это первая в мире вакцина против аллергии на пыльцу березы и сходные аллергены, включая яблоко, персик, арахис и сою.