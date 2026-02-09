Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года

Визовое соглашение между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу с середины до конца 2026 года. «Оно в декабре было подписано. Мы надеемся, что с учетом всех процедур, значит, ратификации, в середине — во второй половине уж точно оно заработает этого года», — сказал министр о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Отмечается, что свободный режим вступит в силу после завершения формальностей и займет несколько месяцев.

В декабре 2025 года Россия и Саудовская Аравия договорились об отмене виз. Отмечается, что свободный режим вступит в силу после завершения формальностей и займет несколько месяцев.