Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-8°
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 76.52 / 76.90 08/02 07:00
Нал. EUR 91.41 / 91.90 08/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
3 часа назад
275
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
892
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
971
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Песочне в аварию попал грузовик
Судя по кадрам, ДТП произошло на улице Советской Армии. Столкнулись две грузовые машины. Вероятно, в аварию также попала легковушка. Официальной информации не поступало. О пострадавших не сообщается. На фото можно увидеть, что авто вынуждены объезжать место аварии, выезжая на встречную полосу.

В Песочне в аварию попал грузовик. Пост об этом сделали в соцсетях 8 февраля.

Судя по кадрам, ДТП произошло на улице Советской Армии. Столкнулись две грузовые машины. Вероятно, в аварию также попала легковушка. Официальной информации не поступало. О пострадавших не сообщается.

На фото можно увидеть, что авто вынуждены объезжать место аварии, выезжая на встречную полосу.