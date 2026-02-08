В Песочне в аварию попал грузовик
Судя по кадрам, ДТП произошло на улице Советской Армии. Столкнулись две грузовые машины. Вероятно, в аварию также попала легковушка. Официальной информации не поступало. О пострадавших не сообщается. На фото можно увидеть, что авто вынуждены объезжать место аварии, выезжая на встречную полосу.
В Песочне в аварию попал грузовик. Пост об этом сделали в соцсетях 8 февраля.
На фото можно увидеть, что авто вынуждены объезжать место аварии, выезжая на встречную полосу.