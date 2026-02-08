Суд обязал подрядчика устранить дефекты ремонта жилого дома в Рязани

Как написано в материалах дела, 2 сентября 2022 года между Фондом и ООО «Звездочет» был заключен договор на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Подрядчик выполнил работы по обновлению фасада здания, однако в гарантийный период эксплуатации обнаружились дефекты: разрушилась цементно-песчаная стяжка входных групп всех четырех подъездов дома. Суд отметил, что ответчик не предоставил доказательств, подтверждающих, что повреждения возникли по вине жильцов или из-за неправильной эксплуатации объекта. При этом условия договора предусматривали гарантию качества всех работ и обязательство подрядчика безвозмездно устранять выявленные недостатки как в ходе ремонта, так и в период гарантийной эксплуатации.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск Фонда капитального ремонта к ООО «Звездочет». Компанию-подрядчика обязали устранить обнаруженные недостатки работ по ремонту фасада дома на улице Костычева в Рязани, следует из информации суда.

В связи с этим суд постановил взыскать с ООО «Звездочет» расходы на устранение дефектов.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.