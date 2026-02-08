На Центральном рынке в Рязани случилось частичное обрушение торговых палаток
Очевидцы рассказали, что у палаток около Екатерининской церкви обвалились металлические навесы. Виной тому стал скопившийся на них снег. «Обошлось без пострадавших», — написали в посте.
На Центральном рынке в Рязани случилось частичное обрушение торговых палаток. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань».
Очевидцы рассказали, что у палаток около Екатерининской церкви обвалились металлические навесы. Виной тому стал скопившийся на них снег.
«Обошлось без пострадавших», — написали в посте.
Официальной информации не поступало.