Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-8°
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 75.40 / 76.90 08/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.90 08/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
7 часов назад
400
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
925
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
982
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На Центральном рынке в Рязани случилось частичное обрушение торговых палаток
Очевидцы рассказали, что у палаток около Екатерининской церкви обвалились металлические навесы. Виной тому стал скопившийся на них снег. «Обошлось без пострадавших», — написали в посте.

На Центральном рынке в Рязани случилось частичное обрушение торговых палаток. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань».

Очевидцы рассказали, что у палаток около Екатерининской церкви обвалились металлические навесы. Виной тому стал скопившийся на них снег.

«Обошлось без пострадавших», — написали в посте.

Официальной информации не поступало.