Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-8°
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 75.40 / 76.90 08/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.90 08/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
7 часов назад
400
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
925
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
982
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На биостанции РГУ расцвел «ложный папоротник»
Многие, увидев фотографии цветения, могут предположить, что перед ними мифический «цветок папоротника». Однако ботаники пояснили, что настоящие папоротники не цветут — они размножаются спорами. Аспарагус же, несмотря на внешнее сходство с папоротником, относится к семейству Спаржевые и при благоприятных условиях способен образовывать цветки. Экземпляру исполнилось 30 лет. Аспарагус перистый начинает цвести не раньше десятилетнего возраста, отметили ботаники.

Сотрудники биологической станции Рязанского государственного университета сообщили, что в оранжерее расцвел аспарагус перистый (Asparagus setaceus) — растение, которое в народе называют «ложным папоротником». Пост размещен в группе ВКонтакте.

Многие, увидев фотографии цветения, могут предположить, что перед ними мифический «цветок папоротника». Однако ботаники пояснили, что настоящие папоротники не цветут — они размножаются спорами. Аспарагус же, несмотря на внешнее сходство с папоротником, относится к семейству Спаржевые и при благоприятных условиях способен образовывать цветки.

У растения отсутствуют привычные листья — вместо них тонкие ветвистые побеги (кладодии), напоминающие зеленые щеточки. Цветки оказались крошечными, около 5 миллиметров в диаметре, и располагались в пазухах между кладодиями. Поодиночке они были почти незаметны, но в совокупности создали эффектное, воздушное цветение.

Экземпляру исполнилось 30 лет. Аспарагус перистый начинает цвести не раньше десятилетнего возраста, отметили ботаники.

Фото — Биостанция РГУ.