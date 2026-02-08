На биостанции РГУ расцвел «ложный папоротник»

Сотрудники биологической станции Рязанского государственного университета сообщили, что в оранжерее расцвел аспарагус перистый (Asparagus setaceus) — растение, которое в народе называют «ложным папоротником». Пост размещен в группе ВКонтакте.

Многие, увидев фотографии цветения, могут предположить, что перед ними мифический «цветок папоротника». Однако ботаники пояснили, что настоящие папоротники не цветут — они размножаются спорами. Аспарагус же, несмотря на внешнее сходство с папоротником, относится к семейству Спаржевые и при благоприятных условиях способен образовывать цветки.

У растения отсутствуют привычные листья — вместо них тонкие ветвистые побеги (кладодии), напоминающие зеленые щеточки. Цветки оказались крошечными, около 5 миллиметров в диаметре, и располагались в пазухах между кладодиями. Поодиночке они были почти незаметны, но в совокупности создали эффектное, воздушное цветение.

Экземпляру исполнилось 30 лет. Аспарагус перистый начинает цвести не раньше десятилетнего возраста, отметили ботаники.

Фото — Биостанция РГУ.