22 беспилотника уничтожили ночью в России
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 11 БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре беспилотника сбили в Калужской области и один в Курской области.
