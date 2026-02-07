Россиянам может грозить до двух лет тюрьмы за установку камер в подъезде

Как объяснила юрист Екатерина Нечаева, устанавливать камеры в подъезде можно только с согласия УК и всех жильцов. Соответствующее решение принимают на общем собрании собственников. В противном случае соседи могут через суд потребовать ее убрать. «Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — сказала Нечаева. Кроме того, за установку камеры без согласия собственников предусматриваются административные штрафы от шести до 15 тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных и от 100 до 300 рублей за самоуправство.