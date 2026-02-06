Рязанский «Фотодом» постепенно перейдет на платный формат
Рязанский «Фотодом» имени Е. Н. Каширина постепенно переходит на платный формат. Об этом сообщили в сообществе организации. Как отмечается, переход начнется с отдельных мероприятий. В настоящее время анонсированы два события: арт-медиация по выставке «Коломна на четверых», которая состоится 10 февраля, и «Принцесса на горошине» 13 февраля. В сообщении уточнили, что пока что билеты можно приобрести только на сайте Рязанского художественного музея. Посещение «Фотодома» для самостоятельного ознакомления с выставками остается бесплатным.
Рязанский «Фотодом» имени Е. Н. Каширина постепенно переходит на платный формат. Об этом сообщили в сообществе организации.
Как отмечается, переход начнется с отдельных мероприятий.
В настоящее время анонсированы два события: арт-медиация по выставке «Коломна на четверых», которая состоится 10 февраля, и «Принцесса на горошине» 13 февраля.
В сообщении уточнили, что пока что билеты можно приобрести только на сайте Рязанского художественного музея.
Посещение «Фотодома» для самостоятельного ознакомления с выставками остается бесплатным.
Фото: Яндекс. Карты.