Рязань встала в 10-балльные пробки
Вечером в пятницу, 6 февраля, затор образовались на Московском, Куйбышевском, Солотчинском, Касимовском, Михайловском шоссе. В пробке стоят улицы Дзержинского, Каширина, Ленина, Есенина, Кальная, Новая, Радиозаводская, Советской Армии, Спортивная, проезд Яблочкова, Окский проезд и Грибоедова. Также значительные заторы наблюдаются на участках Окружной и Северной окружной дороги.
Рязань встала в 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
